Каллас ожидает продления санкций ЕС против России

Страны Европейского Союза, скорее всего, сегодня утром примут решение о продлении действующих санкций против России.

Об этом заявила верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление.

"Я ожидаю решения о продлении действующих санкций", - заявила г-жа Каллас перед встречей с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе.

По ее словам, на встрече ожидается дискуссия по Украине.

Ранее издание Politico сообщило, что Венгрия в последний момент согласилась одобрить продление санкций против России. Ожидается, что Будапешт пойдет на уступки в обмен на заявление, в котором будут рассмотрены опасения Венгрии по поводу "энергетической безопасности".

По информации Bloomberg, заявление Еврокомиссии подтвердит обязательства помочь Украине восстановить и стабилизировать ее инфраструктуру, а также решить вопрос поставок газа и нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на выходных, что Киев готов разрешить подачу газа из Азербайджана через страну.

Будапешт откладывал принятие решения с декабря, когда премьер-министр Виктор Орбан заявил лидерам ЕС, что хочет дождаться инаугурации Дональда Трампа, прежде чем решить, соглашаться ли на продление ограничений. Санкции ЕС необходимо продлевать каждые шесть месяцев, и хотя это обычное решение, оно требует поддержки всех государств-членов.