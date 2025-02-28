Каллас назвала єдину працюючу гарантію безпеки України

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю AFP .

"Чому ми в НАТО? Тому що ми боїмося Росії. І єдине, що дійсно працює, єдина гарантія безпеки, яка працює, - це парасолька НАТО", - сказала вона.

В інтерв'ю під час візиту до Вашингтона Каллас також попередила, що європейці не зможуть посприяти в остаточному укладенні угоди про припинення вогню в трирічній війні Росії проти України, якщо їх не включить до неї Трамп, який напряму зв'язався з Володимиром Путіним.

Каллас, колишній прем'єр-міністр прифронтової Естонії, заявила, що країни НАТО ніколи не нападали на Росію, яка замість цього "боїться демократії".

Трамп, який раніше цього місяця порушив ізоляцію Путіна телефонним дзвінком, заявив, що Україна може "забути" про вступ до НАТО за будь-якого врегулювання, пояснивши: "Я думаю, що, ймовірно, саме через це все це і почалося".

"Ці звинувачення абсолютно не відповідають дійсності", - сказала Каллас, коли її запитали про висловлювання Трампа.

За її словами, "це російська версія, в яку нам не слід вірити".

"Моє питання в тому, чому ми повинні давати Росії те, що вона хоче, на додаток до того, що вона вже зробила - напала на Україну, анексувала територію, окупувала територію, а тепер ще й пропонує щось понад це", - сказала вона.

"Подумайте тут, в Америці, що після 11 вересня ви б сіли з Усамою бен Ладеном і сказали: "Добре, чого ще ви хочете?" Я маю на увазі, це неймовірно", - додала вона.