Каллас: якщо не допоможемо Україні більше, слід вчити російську мову

Головна дипломатка ЄС вважає, що ЄС робить свій внесок у підтримку України і не в останню чергу тому, що "Україна є першою лінією оборони Європи", а Росія реагує тільки на силу.

Вона наголошує на важливості 18-го пакету санкцій, запропонованого ЄС, заявивши, що "кожна санкція послаблює здатність Росії вести цю війну".

Каллас наголосив, що Європа повинна зробити більше для безпеки України та свої власної.

"Якщо ми більше не допоможемо Україні, нам усім слід почати вивчати російську мову. Чим сильніша Україна на полі бою сьогодні, тим сильнішою вона буде за столом переговорів, коли Росія нарешті буде готова до розмови", - сказала вона, цитуючи генсека НАТО Марка Рютте.