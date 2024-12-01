Каллас про іноземні війська в Україні: нічого не можна виключати

"Досі дискусія точилася навколо того, які країни готові відправити солдатів в Україну, а які ні. Я вважаю, що нічого виключати не можна і в цьому питанні слід зберігати певну стратегічну двозначність", - заявила Каллас у першому інтерв'ю на новій посаді.

На її думку, "свою роль зіграти" могла б Європа, якщо вдасться вийти на припинення вогню з необхідністю відправки військ для перевірки його дотримання. "Вибір у цьому плані в будь-якому випадку залишається за Україною", - додала вона.

Вона також розповіла, що вже наводить мости із майбутньою новою адміністрацією США.

"Але, коли я чую повідомлення від держав-членів, які провели переговори з адміністрацією Трампа... вони більше не кажуть, що покласти край цій війні легко. Можливо, нам слід запитати себе, чи не корисне перемир'я росіянам, щоб вони не відмовилися від своїх цілей. Тому що Україні зараз важко, але ми переоцінюємо Москву: їхня економіка вступила у важку фазу - санкції, дефіцит, інфляція та нестача кадрів", - сказала Каллас і наголосила, що підтримка України в інтересах США, оскільки перемога Москви посилить Китай, Іран та Північну Корею.

Ідея про відправку військ в Україну

Влітку президент Франції Еммануель Макрон припустив можливість залучення сил НАТО для підтримки України. Це спричинило широку дискусію серед союзників. Проте йшлося не про участь у бойових діях, а про роботу військових інструкторів. Литва, Латвія, Естонія та Канада казали про готовність обговорювати варіанти.

Як пише Le Monde, після перемоги Дональда Трампа на виборах у США дискусії поновилися. Зокрема, нібито Париж та Лондон можуть очолити іноземний військовий контингент. За даними джерел, дебати засекречені, але активізувалося обговорення можливої відправки як регулярних військ, так і приватних військових компаній.

Тим часом, міністр закордонних справ Великобританії Девід Леммі заявив, що позиція не змінилася і Лондон не має наміру відправляти війська в Україну.