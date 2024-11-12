Каллас хоче направити усі 300 млрд доларів російських активів на відновлення України

Каллас, колишній прем'єр-міністр Естонії, призначена на посаду верховного представника ЄС, заявила, що державам-членам слід відмовитися від сумнівів щодо прямого вилучення активів, пославшись на "законні претензії" Києва на ці кошти після нападу з боку Росії.

"Я не використовуватиму слово "конфіскація", тому що це насправді використання активів законним чином", - заявила Каллас депутатам Європейського парламенту на слуханнях щодо затвердження у Брюсселі у вівторок.

Її кандидатура має бути схвалена Європарламентом, перш ніж вона змінить Жозепа Борреля.

"Ми визнаємо, що Росія має законні претензії до нас, тому що у нас є їхні активи. Але Україна також має законні претензії до Росії, тому що вони щодня знищують Україну", - заявила Каллас.

Вона дала зрозуміти, що Росія може мати можливість "вимагати назад" активи в рамках врегулювання, але додала: "Враховуючи те, що відбувається, я сумніваюся, що щось залишилося".

Платникам податків, які не хочуть, щоб держави-члени ЄС платили за відновлення України, Каллас заявила: "Ми не повинні цього робити. Ті, хто руйнує Україну, заплатять за це".

Каллас заявила, що ініціативу Естонії щодо забезпечення спрямування 0,25% її валового внутрішнього продукту Україні має бути прийнято іншими державами-членами.

Вона також заявила, що санкції ЄС проти Росії не повинні продовжуватися кожні шість місяців і мають стати безстроковими доти, доки 27 держав-членів не вирішать їх скасувати. "Було краще, якби все було навпаки", - сказала Каллас.