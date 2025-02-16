Каллас на екстреній зустрічі в Мюнхені анонсувала нові ініціативи щодо України

За її словами, завершуючи Мюнхенську безпекову конференцію 2025, міністри закордонних справ країн ЄС, які все ще перебувають у Мюнхені, провели "хорошу дискусію".

"Європа єдина в підтримці України та зміцненні нашої власної оборони. Найближчим часом ми виступимо з новими ініціативами, щоб просунути це (ініціативи, - ред) уперед", - зазначила вона.



Міністри закордонних справ країн ЄС провели дискусію в Мюнхені (x.com/kajakallas)

Своєю чергою, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна додав у Х, що є чітке розуміння необхідності подальшої підтримки України, посилення тиску на Росію і зміцнення обороноздатності Європи.

"Ми продовжуватимемо рухатися вперед", - повторив меседж Каллас він.