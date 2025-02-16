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Каллас на екстреній зустрічі в Мюнхені анонсувала нові ініціативи щодо України

Фото: глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас анонсувала нові ініціативи щодо України. Вона підкреслила, що Європа єдина в підтримці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter (Х).

За її словами, завершуючи Мюнхенську безпекову конференцію 2025, міністри закордонних справ країн ЄС, які все ще перебувають у Мюнхені, провели "хорошу дискусію".

"Європа єдина в підтримці України та зміцненні нашої власної оборони. Найближчим часом ми виступимо з новими ініціативами, щоб просунути це (ініціативи, - ред) уперед", - зазначила вона.

Міністри закордонних справ країн ЄС провели дискусію в Мюнхені (x.com/kajakallas)

Своєю чергою, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна додав у Х, що є чітке розуміння необхідності подальшої підтримки України, посилення тиску на Росію і зміцнення обороноздатності Європи.

"Ми продовжуватимемо рухатися вперед", - повторив меседж Каллас він.

 

Мюнхенська конференція з безпеки

У Мюнхені (Німеччина) з 14 по 16 лютого проходить Мюнхенська конференція з безпеки.

Як повідомлялося раніше, міністри закордонних справ країн ЄС екстрено зберуться на зустріч 16 лютого після заяв озвучених на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

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