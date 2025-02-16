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Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп

Каллас на экстренной встрече в Мюнхене анонсировала новые инициативы по Украине

Фото: глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас анонсировала новые инициативы по Украине. Она подчеркнула, что Европа едина в поддержке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter (Х).

По ее словам, завершая Мюнхенскую конференцию по безопасности 2025, министры иностранных дел стран ЕС, которые все еще находятся в Мюнхене, провели "хорошую дискуссию".

"Европа едина в поддержке Украины и укреплении нашей собственной обороны. В ближайшее время мы выступим с новыми инициативами, чтобы продвинуть это (инициативы, - ред) вперед", - отметила она.

Министры иностранных дел стран ЕС провели дискуссию в Мюнхене (x.com/kajakallas)

В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна добавил в Х, что есть четкое понимание необходимости дальнейшей поддержки Украины, усиления давления на Россию и укрепления обороноспособности Европы.

"Мы будем продолжать двигаться вперед", - повторил месседж Каллас он.

Мюнхенская конференция по безопасности

В Мюнхене (Германия) с 14 по 16 февраля проходит Мюнхенская конференция по безопасности.

Как сообщалось ранее, министры иностранных дел стран ЕС экстренно соберутся на встречу 16 февраля после заявлений озвученных на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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