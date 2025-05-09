Каллас дорікнула Фіцо за участь у параді в Москві: Як ти можеш стояти пліч-о-пліч з Путіним?

Вона зазначила, що не може зрозуміти вчинок словацького прем'єра, адже напередодні вона закликала європейських лідерів не відвідувати парад до "Дня перемоги" в Москві.

"Я б сказала, що всі, хто підтримує свободу, незалежність, всі європейські цінності, повинні сьогодні, в день європи, бути в Україні, а не в Москві. Стояти пліч-о-пліч з тим, хто розпочав цю війну з усіма цими непотрібними смертями, страждаючими невинними людьми. Як ти можеш стояти пліч-о-пліч з цим чоловіком? Він (Фіцо - ред.) стоїть на неправильній стороні історії", - заявила Каллас.

Путінський "парад перемоги" у Москві: хто приїхав до диктатора

Нагадаємо, що цього року вперше з початку повномасштабної війни на святкування приїхали політики з Європи - прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Олександр Вучич. При цьому Фіцо став єдиним з лідерів країн Євросоюзу, який вирішив навідатися до Путіна на парад.

Він прилетів до столиці РФ попри заборону країн Балтії пропускати його літак - маршрут Фіцо довелося змінити на вдвічі довший.

Також до Москви приїхав зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент Бразилії Лула да Сілва. Загалом глава Кремля чекав у Москві лідерів 29 держав, але деякі до нього все ж не приїхали.

Додамо, що перед початком парадів у Москві та інших російських містах почалися проблеми з інтернетом та GPS-навігацією. Москвичів закликали поставитися до цього "з розумінням", скидаючи на те, що поряд з РФ є "небезпечний сусід".