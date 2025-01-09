Каллас про допомогу Україні: Євросоюз готовий взяти на себе лідерство, якщо США не захочуть

Допомога Україні від США

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена надавала Україні військову та фінансову допомогу з початку повномасштабного вторгнення росіян.

Але 20 січня новим президентом США офіційно стане Дональд Трамп і поки що незрозуміло, чи буде він продовжувати військову допомогу Україні.

Нещодавно ЗМІ з посиланням на високопоставлені джерела писали, що після виділення останнього пакета військової допомоги Україні від адміністрації Байдена все ще залишиться кілька мільярдів доларів, які Конгрес виділив на підтримку ЗСУ. І в адміністрації Трампа буде можливість також направити зброю в Україну.

При цьому Financial Times писало, що Трамп, імовірно, продовжить надавати українським солдатам військову допомогу.

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