Калініна здолала Ястремську в битві українок на тенісному турнірі в ОАЕ

Dubai Tennis Championships, 1/16 фіналу

Калініна – Ястремська – 2:1 (5:7, 6:2, 6:3)

Розпочали дербі українки жваво. У стартових чотирьох геймах вони лише обмінювалися брейками. А в п'ятому зі ще одним узятим на подачі суперниці очком повела Калініна. Утім, Ястремська трималася поруч, а у вирішальний момент додала обертів і зі ще двома брейками закрила сет на власну користь.

На рівних українські тенісистки розпочали другу партію. Цього разу в дебюті вони зосередилися на власних подачах, тож до середини сету рахунок був нічийним (2:2). Та далі "ввімкнулася" Калініна. Національна перша ракетка ззовні легко взяла чотири гейми поспіль, зокрема і два брейки, та завершила сет за 36 хвилин.

А ось у вирішальній партії боротьби не вийшло. Калініна окреслила претензії на підсумковий успіх у третьому геймі, взявши подачу Ястремської. Ще один брейк 26-річна тенісистка оформила за рахунку 4:2. Опонентка, однак, відповіла взятою "чужою" подачею. Та втримати рівень Ястремська не змогла та відразу ж віддала Калініній свою подачу, а з нею і матч загалом.

У наступному раунді перша ракетка України зустрінеться з чешкою Плішковою. У другому колі вона в двох сетах здолала представницю топ-10 Марію Саккарі з Греції. Матч запланований на 22 лютого.