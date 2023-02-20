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Дубаї-2023: Завацька програла латвійці Остапенко в першому колі змагань

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Дубаї, Понеділок 20 лютого 2023 19:12
Дубаї-2023: Завацька програла латвійці Остапенко в першому колі змагань Фото: Катаріна Завацька зачохлила ракетку в ОАЕ (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Поразкою української тенісистки Катаріни Завацької від Єлени Остапенко завершився матч основної сітки престижного турніру в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Dubai Tennis Championships, 1/32 фіналу

Остапенко – Завацька – 2:0 (6:1, 6:4)

Балтійська тенісистка розпочала вкрай потужно. Зі старту вона взяла п'ять геймів поспіль і лише тоді дозволила опонентці бодай розмочити рахунок. Завацька навіть ефектно взяла гейм на власній подачі "під нуль". Однак, Остапенко відразу ж закрила сет – усього за 28 хвилин.

Значно конкурентнішою стала друга партія. 23-річна українка зуміла стабілізувати гру та впевнено взяла три перші гейми на власній подачі. Загострилася боротьба за рахунку 3:3. Латвійка оформила брейк, на який Завацька зуміла відразу ж відповісти. Та Остапенко зуміла ще раз виграти на подачі суперниці та закрила сет і матч на своїй.

У наступному раунді балтійка зустрінеться з чешкою Фрухвіртовою. 18-річна тенісистка перед турніром отримала вайлдкард від організаторів. У першому колі вона вибила американку Коллінс.

Раніше Калініна переграла росіянку Кудерметову в трьох сетах. Успіх першої ракетки України дозволив їй зустрітися зі співвітчизницею Ястремською у другому раунді. Матч призначений на 21 лютого.

До слова, у вихідні Людмила Кіченок програла парний фінал Qatar Open-2023.

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