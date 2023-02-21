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Калинина одолела Ястремскую в битве украинок на теннисном турнире в ОАЭ

Фото: Ангелина Калинина продолжит борьбу в Дубае (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Волевой победой украинской теннисистки Ангелины Калининой завершился матч второго круга Dubai Tennis Championships против соотечественницы Даяны Ястремской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Dubai Tennis Championships, 1/16 финала

Калинина – Ястремская – 2:1 (5:7, 6:2, 6:3)

Начали дерби украинки живо. В четырех стартовых геймах они лишь обменивались брейками. А в пятом со еще одним взятым на подаче соперницы очком повела Калинина. Впрочем, Ястремская держалась рядом, а в решающий момент прибавила обороты и с еще двумя брейками закрыла сет в свою пользу.

На равных украинские теннисистки начали вторую партию. В этот раз в дебюте они сосредоточились на собственных подачах, так что к середине сета счет был ничейным (2:2). Но дальше "включилась" Калинина. Национальная первая ракетка внешне легко взяла четыре гейма подряд, в том числе и два брейка, и завершила сет за 36 минут.

А вот в решающей партии борьбы не получилось. Калинина очертила претензии на итоговый успех в третьем гейме, взяв подачу Ястремской. Еще один брейк 26-летняя теннисистка оформила при счете 4:2. Оппонентка, однако, ответила взятой "чужой" подачей. Но удержать уровень Ястремская не смогла и сразу же отдала Калининой свою подачу, а с ней и матч в целом.

В следующем раунде первая ракетка Украины встретится с чешкой Плишковой. Во втором круге она в двух сетах одолела представительницу топ-10 Марию Саккари из Греции. Матч запланирован на 22 февраля.

К слову, накануне Завацкая зачехлила ракетку в Дубае после поражения Остапенко.

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Даяна ЯстремскаяТеннис