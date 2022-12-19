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Калініна ввірвалася до топ-40 найкращих тенісисток планети: які позиції українок

Фото: Ангеліна Калініна з призом турніру Open de Limoges (facebook.com/limogesmaville87)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка України Ангеліна Калініна всерйоз покращила свої позиції в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

До першої сотні тенісної класифікації потрапили троє українок. Ще три їхні співвітчизниці розташувалися в другій сотні рейтингу WTA.

За тиждень Калініна піднялася вгору аж на 8 позицій. Тепер 25-річна українська тенісистка посідає 39-те місце (1197 очок). Трохи покращила становище і Марта Костюк. Вона на 70-й сходинці (820 пунктів), а Катерина Байндль втрималася на 99-й позиції (631).

Не відбулося змін у першій десятці рейтингу WTA. Іга Свьонтек залишилася беззаперечним лідером класифікації. Полька набрала 11085 пунктів. До топ-трійки також потрапили туніска Онс Жабер і Джессіка Пегула (США).

У суботу Калініна виграла турнір у Ліможі, що став останнім у сезоні-2022. Українська тенісистка затратила на перемогу три сети. На шляху до фіналу вона здолала ще чотирьох суперниць.

До слова, раніше Вімблдон отримав мільйонний штраф за бан тенісистів із РФ і Білорусі.

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Марта КостюкТеннис