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Калініна та Костюк втратили позиції в топ-50 оновленого рейтингу WTA

Фото: Марта Костюк опинилася на 39-й позиції в світовому рейтингу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Марта Костюк опустилися вниз в актуальній класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Обидві українки втрималися в топ-40 рейтингу. Щоправда, з втратами: Калініна опустилася на дві позиції (30-те місце), а Костюк – на одну сходинку (39-те).

Перша ракетка України набрала 1342 рейтингових очки. До першої сотні класифікації потрапили ще дві співвітчизниці Калініної. На чотири позиції вгору піднялася Леся Цуренко (77-ме місце), а Катерина Байндль втрималася на попередніх рубежах (84-те).

Лідером класифікації WTA без проблем залишилася Іга Свьонтек. В активі польської тенісистки 8975 очок. Другою в рейтингу йде Аріна Сабаленко з Білорусі, яка набрала 6945 пунктів. Замкнула трійку найсильніших американка Джессіка Пегула (5605 очок).

Тим часом українець Крутих втратив 7 позицій в рейтингу чоловіків-професіоналів. Першою ракеткою світу натомість знову став серб Джоковіч. Він обійшов іспанця Алькараса.

До слова, раніше Вімблдон скасував дискваліфікацію тенісистів із РФ і Білорусі.

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Марта КостюкТеннис