Калинина и Костюк лишились позиции в топ-50 обновленного рейтинга WTA

Обе украинки удержались в топ-40 рейтинга. Правда, с потерями: Калинина опустилась на две позиции (30-е место), а Костюк – на одну строчку (39-е место).

Первая ракетка Украины набрала 1342 рейтинговых очка. В первую сотню классификации попали еще две соотечественницы Калининой. На четыре позиции вверх поднялась Леся Цуренко (77-е место), а Екатерина Байндль удержалась на предыдущих рубежах (84-е).

Лидером классификации WTA без проблем осталась Ига Свентек. В активе польской теннисистки 8975 очков. Второй в рейтинге идет Арина Соболенко из Беларуси, набравшая 6945 пунктов. Замкнула тройку сильнейших американка Джессика Пегула (5605 очков).

В то же время украинец Крутых потерял 7 позиций в рейтинге мужчин-профессионалов. Первой ракеткой мира снова стал серб Джокович. Он обошел испанца Алькараса.