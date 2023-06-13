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Калініна розібралася з іспанкою у першому колі Ноттінгема

Фото: Ангеліна Калініна підтвердила статус однієї з фавориток Rothesay Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Успішно розпочала змагання на Туманному Альбіоні українська тенісистка Ангеліна Калініна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Rothesay Open Nottingham, 1-й раунд

Калініна – Паррісас Діас – 2:0 (7:5, 6:3)

Перша ракетка України в першому колі здолала іспанську тенісистку Паррісас Діас. Старт зустрічі, однак, краще вдався піренейці. З брейком вона повела 2:0, але доволі швидко розгубила власну перевагу. Опонентки почали чимало помилятися, тож лідер кілька разів змінювався.

Зрештою, у битві брейків гору взяла Калініна. Українка чотири рази набрала очки на подачах Паррісас Діас. Натомість іспанка лише тричі взяла подачі представниці топ-25 рейтингу WTA. За 50 хвилин Калініна зуміла дотиснути суперницю і повела за сетами.

Друга партія склалася для української тенісистки простіше. Цього разу вона пішла в успішний відрив, зокрема оформивши два брейки (4:0). Такий перебіг подій дозволив Калініній трохи розслабитися. Та після однієї програної подачі уродженка Нової Каховки вирівняла становище та швидко довела матч до логічної перемоги.

У наступному колі Калініна зустрінеться з господаркою кортів Гаррієт Дарт. Переможниця кваліфікації несподівано переграла канадку Мартіно в першому раунді змагань. Поєдинок відбудеться 14 червня.

До слова, раніше Снігур вибила десяту ракетку світу Хаддад Майю в 1/16 фіналу Ноттінгема.

Нагадаємо, українка Світоліна вперше повернулася до топ-100 рейтингу WTA після народження доньки.

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