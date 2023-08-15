Калініна пройшла перший раунд Цинциннаті, Світоліна знялася з турніру

Western & Southern Open, 1-й раунд, жінки

Чжу – Калініна – 0:2 (3:6, 5:7)

Світоліна – Возняцкі – скасовано

Проти китаянки Чжу Калініна розпочала надупевнено. З брейком вона швидко повела 3:0, а далі зосередилася на власних подачах. Цей підхід приніс плоди – українка закрила сет за 41 хвилину подачею "під нуль".

За схожим сценарієм розпочалася друга партія. Щоправда, Калініна цього разу оформила два брейки. Та за рахунку 4:1 на власну користь українська тенісистка трохи розслабилася. Зате Чжу зуміла виграти чотири гейми поспіль і вперше повела в рахунку.

Проте, Калініна вчасно зупинила прорив китаянки. Вона повернула гру під свій контроль і після ще одного брейку з другої спроби реалізувала матч-пойнт. У наступному раунді українка зустрінеться з п'ятою ракеткою світу Онс Жабер.

Натомість Світоліна на поєдинок проти екс-лідерки рейтингу WTA Каролін Возняцкі вийти не змогла. Титулована вітчизняна тенісистка зізналася, що вирішила взяти паузу через проблеми зі здоров'ям. 28-річна професіоналка зазнала травми стопи.