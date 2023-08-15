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Калинина прошла первый раунд Цинциннати, Свитолина снялась с турнира

Фото: Ангелина Калинина вышла ко второму кругу в Огайо (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Бывшая национальная первая ракетка Ангелина Калинина единственной из украинок пробилась в 1/16 финала Cincinnati Open. В свою очередь Элина Свитолина досрочно завершила соревнование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Western & Southern Open, 1-й раунд, женщины

Чжу – Калинина – 0:2 (3:6, 5:7)

Свитолина – Возняцки – отменено

Против китаянки Чжу Калинина начала очень уверенно. С брейком она быстро повела 3:0, а дальше сосредоточилась на своих подачах. Этот подход принес плоды – украинка закрыла сет за 41 минуту подачей "под ноль".

По схожему сценарию началась вторая партия. Правда, Калинина в этот раз оформила два брейка. Но при счете 4:1 в свою пользу украинская теннисистка немного расслабилась. Зато Чжу сумела выиграть четыре гейма подряд и впервые повела в счете.

Однако Калинина вовремя остановила прорыв китаянки. Она вернула игру под свой контроль и после еще одного брейка со второй попытки реализовала матч-пойнт. В следующем раунде украинка встретится с пятой ракеткой мира Онс Жабер.

В свою очередь Свитолина на поединок против экс-лидера рейтинга WTA Каролин Возняцки выйти не смогла. Титулованная отечественная теннисистка призналась, что решила взять паузу из-за проблем со здоровьем. 28-летняя профессионалка получила травму стопы.

К слову, украинка Ястремская завоевала первый титул за четыре года.

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ТеннисЭлина Свитолина