Калініна програла чвертьфінал Zhengzhou Open господарці кортів

Zhengzhou Open, жінки, 1/4 фіналу

Калініна – Чжен – 0:2 (3:6, 2:6)

Розпочали протистояння суперниці жваво – зі старту обмінялися брейками. Та далі китаянка швидко захопила ініціативу. Уже до середини сету Чжен зі ще одним брейком упевнено повела (4:1).

Сяк-так Калініна нав'язала конкуренцію. Вона підібралася до опонентки на відстань двох пунктів (3:5) і намагалася довести справу до брейка в дев'ятому геймі. Однак, китайська тенісистка ці спроби українки нівелювала та закрила партію за 42 хвилини.

У другому сеті ключовим став третій гейм. Калініна на своїй подачі відбила 6 спроб Чжен набрати очко. Та сьомий підхід молодої китаянки виявився успішним. Закріпила власну перевагу господарка кортів у п'ятому геймі та легко завершила партію і матч.

У наступному колі Чжен зустрінеться з італійкою Ясміне Паоліні. Матч відбудеться 14 жовтня. Загальний призовий фонд Zhengzhou Open склав понад 780 тисяч доларів.