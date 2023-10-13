UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Калініна програла чвертьфінал Zhengzhou Open господарці кортів

Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Ангеліна Калініна поступилася Чжен Ціньвень у рамках 1/4 фіналу змагань у китайському Чженчжоу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Zhengzhou Open, жінки, 1/4 фіналу

Калініна – Чжен – 0:2 (3:6, 2:6)

 

Розпочали протистояння суперниці жваво – зі старту обмінялися брейками. Та далі китаянка швидко захопила ініціативу. Уже до середини сету Чжен зі ще одним брейком упевнено повела (4:1).

Сяк-так Калініна нав'язала конкуренцію. Вона підібралася до опонентки на відстань двох пунктів (3:5) і намагалася довести справу до брейка в дев'ятому геймі. Однак, китайська тенісистка ці спроби українки нівелювала та закрила партію за 42 хвилини.

У другому сеті ключовим став третій гейм. Калініна на своїй подачі відбила 6 спроб Чжен набрати очко. Та сьомий підхід молодої китаянки виявився успішним. Закріпила власну перевагу господарка кортів у п'ятому геймі та легко завершила партію і матч.

У наступному колі Чжен зустрінеться з італійкою Ясміне Паоліні. Матч відбудеться 14 жовтня. Загальний призовий фонд Zhengzhou Open склав понад 780 тисяч доларів.

До слова, українка Світоліна залишилася національною першою ракеткою у рейтингу WTA.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис