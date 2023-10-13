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Калинина проиграла четвертьфинал Zhengzhou Open хозяйке кортов

Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Ангелина Калинина уступила Чжэн Циньвэнь в рамках 1/4 финала соревнований в китайском Чжэнчжоу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Zhengzhou Open, женщины, 1/4 финала

Калинина – Чжэн – 0:2 (3:6, 2:6)

 

Начали противостояние сопернице бойко – со старта обменялись брейками. Но дальше китаянка быстро захватила инициативу. Уже к середине сета Чжэн с еще одним брейком уверенно повела (4:1).

Кое-как Калинина навязала конкуренцию. Она подобралась к оппонентке на расстояние двух пунктов (3:5) и пыталась довести дело до брейка в девятом гейме. Однако китайская теннисистка эти попытки украинки нивелировала и закрыла партию за 42 минуты.

Во втором сете ключевым стал третий гейм. Калинина на своей подаче отразила 6 попыток Чжэн набрать очко. Но седьмой подход молодой китаянки оказался успешным. Закрепила собственное преимущество хозяйка кортов в пятом гейме и легко завершила партию и матч.

В следующем круге Чжэн встретится с итальянкой Ясмине Паолини. Матч состоится 14 октября. Общий призовой фонд Zhengzhou Open составил свыше 780 тысяч долларов.

К слову, украинка Свитолина осталась национальной первой ракеткой в рейтинге WTA.

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