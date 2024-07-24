Калініна програла чвертьфінал турніру в Празі

Українка Ангеліна Калініна поступилася польській тенісистці Магдалені Френх у 1/4 фіналу Prague Open.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Prague Open, 1/4 фіналу
Френх – Калініна – 2:1 (2:6, 6:0, 6:1)
Зі старту зустрічі обидві тенісистки взялися конкурувати за кожен розіграш. Як наслідок, перші три гейми затягнулися аж на півгодини. Та далі Калініна заволоділа ініціативою. У п'ятому та сьомому геймах вона оформила брейки та закрила сет на власній подачі.
А ось в другій партії боротьби не вийшло. Френх виграла два пункти "під нуль" на власних подачах, а ще тричі взяла подачі української тенісистки. Зрештою, за 36 хвилин полька повісила Калініній дошкульний "бублик".
У третьому сеті Френх із брейком повела 2:0. Калініна огризнулася зворотним, але цей локальний успіх виявився останнім для українки. Польська ж тенісистка виграла чотири гейми поспіль і ззовні легко завоювала путівку в півфінал змагань.
Калініна зачохлила ракетку та готуватиметься до виступу на Олімпійських іграх. Там вона змагатиметься в ролі несіяної тенісистки. Першу суперницю в одиночному розряді Олімпіади-2024 українська спортсменка дізнається після жеребкування 25 липня.
До слова, раніше Костюк потрапила до списку сіяних на Олімпійських іграх-2024.
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