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Калинина проиграла четвертьфинал турнира в Праге

Фото: Ангелина Калинина завершила выступления в столице Чехии (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Ангелина Калинина уступила польской теннисистке Магдалене Френх в 1/4 финала Prague Open.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Prague Open, 1/4 финала

Френх – Калинина – 2:1 (2:6, 6:0, 6:1)

 

Со старта встречи обе теннисистки взялись конкурировать за каждый розыгрыш. Как следствие, первые три гейма затянулись на полчаса. Но дальше Калинина завладела инициативой. В пятом и седьмом геймах она оформила брейки и закрыла сет на собственной подаче.

А вот во второй партии борьбы не получилось. Френх выиграла два пункта "под ноль" на собственных подачах, а еще трижды взяла подачи украинской теннисистки. В конце концов, за 36 минут полячка повесила Калининой болезненную "баранку".

В третьем сете Френх с брейком повела 2:0. Калинина огрызнулась обратным, но этот локальный успех оказался последним для украинки. Польская же теннисистка выиграла четыре гейма подряд и внешне легко завоевала путевку в полуфинал соревнований.

Калинина зачехлила ракетку и будет готовиться к выступлению на Олимпийских играх. Там она будет соперничать в роли несеянной теннисистки. Первую соперницу в одиночном разряде Олимпиады-2024 украинская спортсменка узнает после жеребьевки 25 июля.

К слову, ранее Костюк попала в список сеянных на Олимпийских играх-2024.

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Теннис