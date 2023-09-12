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Калініна з непростої перемоги стартувала в Сан-Дієго

Фото: Ангеліна Калініна пробилася в 1/8 фіналу San Diego Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Ангеліна Калініна здолала чешку Кароліну Плішкову в першому раунді престижного турніру в американській Каліфорнії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

San Diego Open, 1-й раунд

Калініна – Плішкова – 2:1 (7:6, 0:6, 6:3)

 

У стартовому сеті суперниці намагалися триматися поруч одна з одною. Не дивно, що навіть на брейк українки в середині партії Плішкова відразу ж відповіла зворотним. Зрештою, довелося грати тай-брейк. Там Калініна зуміла дотиснути досвідчену опонентку (7:4).

Натомість другий сет вітчизняна тенісистка повністю провалила. Спершу вона легко віддала стартовий гейм на власній подачі, а потім 31-річна чешка здобула ще 5 пунктів поспіль. Щоб повісити "бублик", Плішкова витратила всього півгодини.

Утім, розвинути свій успіх чеській тенісистці не судилося. Так, вона першою оформила брейк у третій партії і, здавалося, здобула стратегічну перевагу (2:1). Однак, Калініна швидко опанувала ситуацію та з двома брейками у відповідь незабаром пішла у відрив (5:2).

Українка оформила перемогу холоднокровно. Дочекалася власної подачі та з третьої спроби реалізувала матчбол. У наступному раунді на Калініну чекатиме ще одне чеське випробування – четверта сіяна Барбора Крейчікова.

До слова, українка Світоліна піднялася в топ-25 рейтингу WTA після Відкритого чемпіонату США.

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