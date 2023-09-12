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Калинина с непростой победы стартовала в Сан-Диего

Фото: Ангелина Калинина пробилась в 1/8 финала San Diego Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Ангелина Калинина одолела чешку Каролину Плишкову в первом раунде престижного турнира в американской Калифорнии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

San Diego Open, 1-й раунд

Калинина – Плишкова – 2:1 (7:6, 0:6, 6:3)

 

В стартовом сете соперницы пытались держаться рядом друг с другом. Неудивительно, что даже на брейк украинки в середине партии Плишкова сразу же ответила обратным. В конце концов пришлось играть тай-брейк. Там Калинина сумела дожать опытную оппонентку (7:4).

Второй сет отечественная теннисистка полностью провалила. Сначала она легко отдала стартовый гейм на собственной подаче, а затем 31-летняя чешка взяла еще пять пунктов подряд. Чтобы повесить "баранку", Плишкова потратила всего полчаса.

Впрочем, развить свой успех чешской теннисистке было не суждено. Да, она первой оформила брейк в третьей партии и, казалось, получила стратегическое преимущество (2:1). Однако Калинина быстро овладела ситуацией и с двумя брейками в ответ вскоре ушла в отрыв (5:2).

Украинка оформила победу хладнокровно. Дождалась своей подачи и с третьей попытки реализовала матчбол. В следующем раунде Калинина будет ждать еще одно чешское испытание – четвертая сеянная Барбора Крейчикова.

К слову, украинка Свитолина поднялась в топ-25 рейтинга WTA после Открытого чемпионата США.

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Теннис