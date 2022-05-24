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Калинина единственной из украинок пробилась во второй раунд "Ролан Гаррос"

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Париж, Вторник 24 мая 2022 20:43
Калинина единственной из украинок пробилась во второй раунд "Ролан Гаррос" Фото: Ангелина Калинина (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Ангелина Калинина вышла во второй круг открытого чемпионата Франции после отказа американки Хейли Баптист. В свою очередь Марта Костюк простилась с турниром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Первой на корте появилась Костюк. В первой партии против египтянки Маяр Шериф соперницы шли ровно, но после счета 3:3 украинка проиграла три розыгрыша подряд и уступила в сете.

Еще более упорной борьба была во второй партии. Костюк и Шериф довели счет до 5:5, но египетская теннисистка сумела дожать представительницу Украины - 7:5. Этот сет длился больше часа.

Тем временем 25-летняя Калинина живо начала и взяла четыре стартовых подачи в противостоянии с Баптистом. Дальше соперницы обменялись геймами, а при счете 5:2 в пользу украинки американка отказалась от игры, сославшись на травму.

В следующем раунде Калинина встретится с 11-й сеяной Джессикой Пегулой. Американка в первом круге справилась с китаянкой Цян Ван (6:2, 6:4). Матч состоится 25 мая.

Напомним, что Леся Цуренко вылетела от полячки Свентек в первом раунде "Ролан Гаррос".

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