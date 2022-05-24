ru ua
Вт, 24 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Калініна єдиною з українок пробилася в другий раунд "Ролан Гаррос"

Новость на русском →
Париж, Вівторок 24 травня 2022 20:43
Калініна єдиною з українок пробилася в другий раунд "Ролан Гаррос" Фото: Ангеліна Калініна (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Українка Ангеліна Калініна вийшла в друге коло Відкритого чемпіонату Франції після відмови американки Хейлі Баптіст. Натомість Марта Костюк попрощалася з турніром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Першою на корті з'явилася Костюк. У першій партії проти єгиптянки Маяр Шеріф суперниці йшли рівно, але після рахунку 3:3 українка програла три розіграші поспіль і поступилася у сеті.

Ще впертішою боротьба була в другій партії. Костюк і Шеріф довели рахунок до 5:5, але єгипетська тенісистка таки зуміла дотиснути представницю України – 7:5. Цей сет тривав понад годину.

Тим часом 25-річна Калініна жваво почала та взяла чотири стартові подачі в протистоянні з Баптіст. Далі суперниці обмінялися геймами, а за рахунку 5:2 на користь українки американка відмовилася від гри, зіславшись на травму.

У наступному раунді Калініна зустрінеться з 11-ю сіяною Джессікою Пегулою. Американка в першому колі впоралася з китаянкою Цян Ван (6:2, 6:4). Матч відбудеться 25 травня.

Нагадаємо, що Леся Цуренко вилетіла від польки Свьонтек у першому раунді "Ролан Гаррос".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис
NEWS
Зеленський назвав умову повернення до переговорів із РФ
Зеленський назвав умову повернення до переговорів із РФ
DAILY
До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України