Калініна другою з українок пробилася в 1/8 фіналу Zhengzhou Open

Zhengzhou Open, жінки, 1-й раунд

Калініна – Перес – 2:0 (6:1, 6:3)

Друга ракетка України розібралася зі суперницею за 67 хвилин. На перший сет вона витратила всього 24 хвилини. Хоча розпочала австралійська тенісистка з взятого на подачі Калініної очка.

Однак, далі українка виграла 6 (!) геймів поспіль. Зокрема, тричі вона оформила брейки. А в двох із трьох геймів на власних подачах дозволяла опонентці зі Зеленого континенту лише розмочити рахунок.

Трохи конкурентнішою стала друга партія. Тут Перес намагалася чинити опір, постійно переслідуючи українку в рахунку – 1:2, 2:3, 3:5. Більше того, австралійка навіть відіграла два матчболи Калініної. Та з третьої спроби уродженка Нової Каховки закрила і сет, і матч.

У наступному колі Калініна зустрінеться з кимось із нейтральних росіянок. Вероніка Кудерметова та Вєра Звонарьова свій поєдинок першого раунду турніру зіграють 10 жовтня. Призовий фонд Zhengzhou Open склав понад 780 тисяч доларів.