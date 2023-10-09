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Калинина второй из украинок пробилась в 1/8 финала Zhengzhou Open

Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Ангелина Калинина с уверенной победы над австралийкой Эллен Перес начала соревнования в Поднебесной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Zhengzhou Open, женщины, 1-й раунд

Калинина – Перес – 2:0 (6:1, 6:3)

 

Вторая ракетка Украины разобралась с соперницей за 67 минут. На первый сет она потратила всего 24 минуты. Хотя начала австралийская теннисистка с взятого на подаче Калининой очка.

Однако дальше украинка выиграла 6 (!) геймов подряд. В частности, три раза она оформила брейки. А в двух из трех геймов на собственных подачах позволяла оппонентке с Зеленого континента только размочить счет.

Чуть конкурентнее стала вторая партия. Здесь Перес пыталась сопротивляться, постоянно преследуя украинку в счете – 1:2, 2:3, 3:5. Более того, австралийка даже отыграла два матчбола Калининой. Но с третьей попытки уроженка Новой Каховки закрыла и сет, и матч.

В следующем круге Калинина встретится с кем-то из нейтральных россиянок. Вероника Кудерметова и Вера Звонарева свой поединок первого раунда турнира сыграют 10 октября. Призовой фонд Zhengzhou Open составил свыше 780 тысяч долларов.

К слову, ранее Цуренко уверенно обыграла россиянку Шнайдер в 1/16 финала соревнований.

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