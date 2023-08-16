Калініна драматично програла п'ятій ракетці світу в США

Western & Southern Open, 2-й раунд, жінки

Жабер – Калініна – 2:1 (6:3, 6:7, 7:6)

У першій партії 28-річна туніска відразу ж узялася до справи. Доволі швидко вона захопила ініціативу та з брейком повела 4:1. Калініна зуміла стабілізувати гру на власних подачах, але не більше. Жабер холоднокровно закрила сет за 40 хвилин.

Зате в другому вітчизняна тенісистка спромоглася на реванш. Битва брейків розпочалася в дебюті та тривала фактично впродовж усієї партії. Рівна гра призвела до тай-брейку. А там Калініна ззовні легко створила гандикап (5:1) і з першої спроби реалізувала сет-пойнт.

Схожий сценарій отримав і третій сет. Українка вела 3:0, потім поступалася 4:5, але тай-брейку Калініній і Жабер уникнути не вдалося. Щоправда, цього разу додатковий гейм склався вдало для представниці Тунісу. Екс-перша ракетка України натомість набрала лише два пункти...

Суперниця Жабер у наступному колі визначиться згодом. Хорватка Векіч і білоруска Азаренка зіграють матч другого раунду 17 серпня. Українських же тенісисток у сітці турніру більше не залишилося.