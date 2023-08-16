Калинина драматически проиграла пятой ракетке мира в США

Western & Southern Open, 2-й раунд, женщины

Жабер – Калинина – 2:1 (6:3, 6:7, 7:6)

В первой партии 28-летняя туниска сразу же принялась за дело. Довольно быстро она захватила инициативу и с брейком повела 4:1. Калинина сумела стабилизировать игру на собственных подачах, но не больше. Жабер хладнокровно закрыла сет за 40 минут.

Зато во втором отечественная теннисистка взяла реванш. Битва брейков началась в дебюте и продолжалась фактически на протяжении всей партии. Ровная игра привела к тай-брейку. А там Калинина внешне легко создала гандикап (5:1) и с первой попытки реализовала сет-пойнт.

Похожий сценарий получил и третий сет. Украинка вела 5:1, затем уступала 5:6, но тай-брейка Калининой и Жабер избежать не удалось. Правда, в этот раз дополнительный гейм сложился удачно для представительницы Туниса. Экс-первая ракетка Украины набрала всего два пункта...

Соперница Жабер в следующем круге определится со временем. Хорватка Векич и белоруска Азаренко сыграют матч второго раунда 17 августа. Украинских же теннисисток в сетке турнира больше не осталось.