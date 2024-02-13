Калініна безславно поступилася Остапенко на Qatar Open

Українська тенісистка Ангеліна Калініна в двох сетах програла Єлені Остапенко з Латвії у другому колі престижного турніру в катарській Досі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Qatar TotalEnergies Open, 2-й раунд, жінки

Калініна – Остапенко – 0:2 (0:6, 3:6)

На корті суперниці провели менше години. "Посприяла" цьому українка, яка в першій партії не набрала жодного пункту. Натомість балтійка оформила три брейки та повісила Калініній "бублика" за 23 хвилини.

Трохи конкурентнішим виявився другий сет. Українська тенісистка намагалася триматися поруч із Остапенко до середини партії. Навіть на черговий брейк Остапенко відразу відповіла зворотним (3:3).

Та далі латвійка повністю заволоділа ініціативою. Вона зуміла набрати ще одне очко на подачі Калініної та не дозволила тій набрати бодай ще пункт. Зрештою, у дев'ятому геймі Остапенко з першої спроби холоднокровно реалізувала матчбол.

У наступному колі латвійська тенісистка зустрінеться з білорускою Вікторією Азаренкою. Та встигла відправити додому польку Френх і китаянку Ван. Загальний призовий фонд турніру склав понад 3,2 млн доларів.