Калинина бесславно уступила Остапенко на Qatar Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в двух сетах проиграла Елене Остапенко из Латвии во втором круге престижного турнира в катарской Дохе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Qatar TotalEnergies Open, 2-й раунд, женщины

Калинина – Остапенко – 0:2 (0:6, 3:6)

На корте соперницы провели менее часа. "Посодействовала" этому украинка, которая в первой партии не набрала ни одного пункта. Зато балтийка оформила три брейка и повесила Калининой "баранку" за 23 минуты.

Несколько более конкурентным оказался второй сет. Украинская теннисистка пыталась держаться рядом с Остапенко до середины партии. Даже на очередной брейк Остапенко сразу ответила обратным (3:3).

Но дальше латышка полностью завладела инициативой. Она сумела набрать еще одно очко на подаче Калининой и не позволила той набрать хотя бы пункт. В конце концов, в девятом гейме Остапенко с первой попытки хладнокровно реализовала матчбол.

В следующем круге латвийская теннисистка встретится с белорусской Викторией Азаренко. Она успела отправить домой полячку Френх и китаянку Ван. Общий призовой фонд турнира составил более 3,2 млн долларов.