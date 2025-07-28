У Каліфорнії впав в океан приватний літак: ніхто не вижив

У Каліфорнії в районі Пасифік-Гроув зазнав аварії приватний літак, на борту якого було троє осіб. Ніхто з них не вижив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KSBW .

Повітряне судно Beech 95-B55 Baron звалилося в океан близько 22:40 у суботу, 27 липня. Рейс N8796R вилетів з аеропорту Сан-Карлос і прямував у регіональний аеропорт Монтерея.

Після аварії почалася пошуково-рятувальна операція. Було залучено гелікоптер берегової охорони.

У неділю в екстрених службах підтвердили, що всі три людини, які були на борту, загинули. У береговій охороні повідомили, що першу жертву було виявлено вранці. Два інших тіла знайшли вдень.

Імена людей, які перебували на борту, не розголошуються. Причина аварії встановлюється. Уламки літака викинуло на скелі та берег. Їх буде вилучено для встановлення причини катастрофи.

За оцінками місцевої влади, літак упав у воду приблизно за 200-300 метрів від берега.