ua en ru
Пн, 28 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Калифорнии рухнул в океан частный самолет: никто не выжил

Понедельник 28 июля 2025 01:09
UA EN RU
В Калифорнии рухнул в океан частный самолет: никто не выжил Иллюстративное фото: найдены тела погибших в результате авиакатастрофы в США (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

В Калифорнии в районе Пасифик-Гроув потерпел крушение частный самолет, на борту которого были три человека. Никто из них не выжил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KSBW.

Воздушное судно Beech 95-B55 Baron рухнуло в океан около 22:40 в субботу, 27 июля. Рейс N8796R вылетел из аэропорта Сан-Карлос и направлялся в региональный аэропорт Монтерея.

После крушения началась поисково-спасательная операция. Был привлечен вертолет береговой охраны.

В воскресенье в экстренных службах подтвердили, что все три человека, которые были на борту, погибли. В береговой охране сообщили, что первая жертва была обнаружена утром. Два других тела нашли днем.

Имена находившихся на борту людей не разглашаются. Причина крушения устанавливается. Обломки самолета выбросило на скалы и берег. Они будут изъяты для установления причины катастрофы.

По оценкам местных властей, самолет упал в воду примерно в 200-300 метрах от берега.

Последние инциденты с самолетами в США

В субботу, 27 июля, произошло еще два происшествия с самолетами. В международном аэропорту Денвера во время взлета загорелся пассажирский Boeing 737 Max. Он направлялся в Майами.

На момент происшествия на борту находились 179 человек. Из-за пожара началась паника. К счастью, всех эвакуировали.

Еще один инцидент произошел недалеко от Лос-Анджелеса. Пассажирский самолет чудом избежал столкновения с истребителем Hawker Hunter.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авиакатастрофа
Новости
ВСУ освободили Кондратьевку: появилось эпическое видео боев
ВСУ освободили Кондратьевку: появилось эпическое видео боев
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку