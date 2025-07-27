Крики та хаос: літак Southwest Airlines дивом уникнув зіткнення з винищувачем
Пасажирський літак авіакомпанії Southwest Airlines дивом уникнув зіткнення в повітрі з приватним винищувачем Hawker Hunter неподалік Лос-Анджелеса. Пілотам довелося виконати маневр ухилення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Інцидент стався незабаром після зльоту з аеропорту Голлівуд-Бербанк. Рейс 1496 вилетів до Лас-Вегаса. Менш ніж через шість хвилин після зльоту винищувач Hawker Hunter небезпечно наблизився до літака.
Пілоти виконали маневр, щоб не сталося зіткнення. За словами одного з пасажирів, у цей момент у салоні панували жах і хаос. Люди почали кричати.
"Я думав, що літак падає, що в нього виникла якась технічна проблема", - повідомив очевидець.
Зрештою, пілоти заспокоїли пасажирів, повідомивши, що їм потрібно виконати маневр, щоб уникнути зіткнення в повітрі.
"Екіпаж рейсу Southwest 1496 відреагував на два сигнали тривоги на борту, які вимагали від них набору і зниження висоти. Southwest взаємодіє з Федеральним управлінням цивільної авіації для подальшого з'ясування обставин", - повідомила представниця Southwest Лінн Лансфорд.
Аварія літака в Італії
Нещодавно в Італії сталася авіакатастрофа. 22 липня літак зазнав аварії, впавши на трасу.
Унаслідок аварії надлегкого літака загинули дві людини. Сам борт після падіння зайнявся.
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