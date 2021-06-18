Калифорния объявила режим ЧС из-за экстремальной жары

Из-за экстремальной жары в Калифорнии (США) объявлен режим чрезвычайной ситуации. Он направлен на решение проблем энергосистемы.

Сообщается, что в некоторых частях Калифорнии и регионах других западных Штатов на этой неделе фиксировались рекордные дневные максимумы, когда температура поднималась до +48.

Предполагается, что режим чрезвычайной ситуации ослабит ограничения на резервные генераторы, вспомогательные двигатели и другие источники электроэнергии.

Кроме того, на время чрезвычайной ситуации снимаются ограничения по расходу топлива и качеству воздуха для коммунальных предприятий.

"Постановление приостанавливает выполнение отдельных требований, позволяя использовать резервную выработку электроэнергии и высвобождая дополнительные энергетические мощности, чтобы помочь снизить потребности в тепловой энергии в энергосистеме штата", - говорится в заявлении Ньюсома.

Также жителей штата просят снизить энергопотребление по вечерам. Режим чрезвычайной ситуации частично будет снят уже в ночь на воскресенье. Издание пишет, что в прошлом году из-за сильной жары и двухдневных перебоев в подаче электроэнергии Ньюсом и главы коммунальных предприятий Калифорнии подверглись широкой критике.