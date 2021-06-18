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Каліфорнія оголосила режим НС через екстремальну спеку

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Каліфорнія, П'ятниця 18 червня 2021 13:59
Каліфорнія оголосила режим НС через екстремальну спеку Фото: губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Через екстремальну спеку в Каліфорнії (США) оголошено режим надзвичайної ситуації. Він спрямований на вирішення проблем енергосистеми.

Про це заявив губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, передає Fox News.

https://www.rbc.ua/ukr/news/kalifornii-pozharov-evakuirovali-100-tysyach-1603789711.htmlПовідомляється, що в деяких частинах Каліфорнії та регіонах інших західних штатів на цьому тижні фіксувалися рекордні денні максимуми, коли температура піднімалася до +48.

Передбачається, що режим надзвичайної ситуації послабить обмеження на резервні генератори, допоміжні двигуни та інші джерела електроенергії. Крім того, на час надзвичайної ситуації знімаються обмеження по витраті палива і якості повітря для комунальних підприємств.

"Постанова призупиняє виконання окремих вимог, дозволяючи використовувати резервне виробництво електроенергії та вивільняючи додаткові енергетичні потужності, щоб допомогти знизити потреби в тепловій енергії в енергосистемі штату", - йдеться в заяві Ньюсома.

Також жителів штату просять знизити енергоспоживання вечорами. Режим надзвичайної ситуації частково буде знятий вже в ніч на неділю. Видання пише, що минулого року через сильну спеку і дводенні перебої в подачі електроенергії Ньюсом і глави комунальних підприємств Каліфорнії піддалися широкій критиці.

Відзначимо, в минулому році спека в Каліфорнії привела до масштабних лісових пожеж.

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