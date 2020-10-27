В Калифорнии из-за пожаров эвакуировали более 100 тысяч человек

В Калифорнии (США) продолжают бушевать лесные пожары. Власти эвакуировали свыше 100 тысяч человек в связи с угрозой распространения огня на дома.
Об этом сообщает The Guardian.
Речь идет о двух лесных пожарах, которые возникли в округе Ориндж. Сейчас их общая площадь составляет 33,6 кв. км. Для ликвидации огня уже задействовали около 700 пожарных, двое из которых получили серьезные ожоги.
#BlueRidgeFire Update:— OCFA PIO (@OCFA_PIO) October 27, 2020
•1170 homes under evac order
•481 homes under voluntary evacuation
1,651 total homes effected by the fire.
One home reported damaged. Waiting on verification of extent of damage. pic.twitter.com/V6WrKQL737
Отмечается, что в этом году в Калифорнии пожары выжгли рекордные 16,6 тысяч кв. км лесных угодий, уничтожили 10 488 домов, предприятий и других зданий. Также из-за них погиб 31 человек.
Напомним, в конце сентября, в Калифорнии лесные пожары подобрались к домам, в результате чего тысячи людей были эвакуированы.
Кроме того, были опубликованы фото и видео с места масштабных пожаров в Соединенных Штатах.
Также РБК-Украина ранее сообщало, что огонь приблизился к пригороду Лос-Анджелеса.