В Калифорнии выпало более пяти метров снега. Впервые за 50 лет

В американском штате Калифорния выпало 5,2 метра снега. Декабрь стал самым снежным в регионе с 1970 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как сообщили телеканалу ученые из Калифорнийского университета, этот месяц стал самым снежным декабрем за всю историю наблюдений. По их словам, им потребовалось около 40 минут, чтобы добраться до места, где проводятся измерения - чуть более 45 метров.

Издание отмечает, что последний раз почти столько же снега в штате выпало в 1970 году. В результате снегопадов в Калифорнии закрыты автомагистрали и отменены авиарейсы.