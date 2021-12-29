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В Калифорнии выпало более пяти метров снега. Впервые за 50 лет

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Вашингтон, Среда 29 декабря 2021 20:07
В Калифорнии выпало более пяти метров снега. Впервые за 50 лет Фото: в Калифорнии впервые за 50 лет выпало более пяти метров снега (twitter.com/Bearberner1)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В американском штате Калифорния выпало 5,2 метра снега. Декабрь стал самым снежным в регионе с 1970 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщили телеканалу ученые из Калифорнийского университета, этот месяц стал самым снежным декабрем за всю историю наблюдений. По их словам, им потребовалось около 40 минут, чтобы добраться до места, где проводятся измерения - чуть более 45 метров.

Издание отмечает, что последний раз почти столько же снега в штате выпало в 1970 году. В результате снегопадов в Калифорнии закрыты автомагистрали и отменены авиарейсы.

Напомним, 29 декабря непогода оставила без света более 165 населенных пунктов в Украине.

Отметим, 28 декабря вчера в Украину зашел мощный циклон, который спровоцировал штормовой ветер, метель и снегопады.

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