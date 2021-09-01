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У Каліфорнії через ризик пожеж закрили всі національні парки

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Каліфорнія, Середа 01 вересня 2021 04:32
У Каліфорнії через ризик пожеж закрили всі національні парки Фото: лісові пожежі в Каліфорнії (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

У Каліфорнії через ризик пожеж закрили всі національні парки. Обмеження діятиме з 23:59 31 серпня по 23:59 17 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на лісову службу Тихоокеанського Південно-Західного регіону.

"Ми прийняли важке рішення тимчасово закрити всі національні ліси в Каліфорнії, щоб краще забезпечити громадську та пожежну безпеку через надзвичайні умови", - повідомили в службі.

У документі пояснили, що закриття парків для відвідувачів потенційно зменшить появу нових пожеж і ризик знищення лісових масивів, а також майна громадян. Також вказується, що погодні умови не дозволяють робити втішні прогнози щодо відсутності ризиків виникнення нових пожеж.

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