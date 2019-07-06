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У Каліфорнії стався ще один потужний землетрус

Новини » Надзвичайні події    06.07.2019 - 09:32
У Каліфорнії стався ще один потужний землетрус
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Потужність поштовхів склала 7,1 балів

Вночі п'ятниці, 5 липня, у південних районах Каліфорнії (США) стався ще один потужний землетрус магнітудою 7,1 балів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, епіцентр підземних поштовхів знаходився поблизу міста Риджкрест за 240 кілометрів від Лос-Анджелеса. Через оперативне спрацювання системи попередження влада була готова до нового землетрусу.

Зазначається, що землетрус викликав пожежі та зруйнував деякі дороги. Також в результаті поштовхів постраждали люди. Точна кількість постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Каліфорнії в четвер, 4 липня, у пустелі Мохаве, приблизно в 240 км на північний схід від Лос-Анджелеса стався землетрус магнітудою 6,4 балів. В результаті землетрусу постраждали 15 осіб. Влада штату оголосила надзвичайний стан.

Зазначимо, це вже третій землетрус у Каліфорнії у цьому році. Так, 26 червня біля узбережжя американського штату Каліфорнія була зафіксована сейсмічна активність потужністю 5,6 балів. Жителі американського побережжя відчували середні та сильні підземні поштовхи. Інформації про постраждалих та руйнування не було.

РБК-Україна писало,  що 21 червня на заході Франції стався сильний землетрус магнітудою 5,1 балів. У французькій Національній сейсмічній службі заявили, що епіцентр землетрусу, що сколихнув всю Францію, знаходився поблизу міста Брессюїр на заході країни.

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