У Каліфорнії через пожежі евакуювали понад 100 тисяч осіб

У Каліфорнії (США) продовжують вирувати лісові пожежі. Влада евакуювала понад 100 тисяч осіб у зв'язку із загрозою поширення вогню на будинки.
Про це повідомляє The Guardian.
Мова йде про дві лісові пожежі, які виникли в окрузі Оріндж. Наразі їхня загальна площа становить 33,6 кв. км. Для ліквідації вогню залучили близько 700 пожежників, двоє з яких вже отримали серйозні опіки.
#BlueRidgeFire Update:— OCFA PIO (@OCFA_PIO) October 27, 2020
•1170 homes under evac order
•481 homes under voluntary evacuation
1,651 total homes effected by the fire.
One home reported damaged. Waiting on verification of extent of damage. pic.twitter.com/V6WrKQL737
Зазначається, що в цьому році у Каліфорнії пожежі випалили рекордні 16,6 тисяч кв. км лісових угідь, знищили 10 488 будинків, підприємств та інших будівель. Також через них загинула 31 людина.
Нагадаємо, наприкінці вересня, в Каліфорнії лісові пожежі підібралися до будинків, у результаті чого тисячі людей були евакуйовані.
Крім того, були опубліковані фото і відео з місця масштабних пожеж у Сполучених Штатах.
Також РБК-Україна раніше повідомляло, що вогонь наблизився до передмістя Лос-Анджелеса.