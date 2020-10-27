У Каліфорнії через пожежі евакуювали понад 100 тисяч осіб

Фото: лісові пожежі у Каліфорнії (twitter.com Electrical RWC)

У Каліфорнії (США) продовжують вирувати лісові пожежі. Влада евакуювала понад 100 тисяч осіб у зв'язку із загрозою поширення вогню на будинки.

Про це повідомляє The Guardian.

Мова йде про дві лісові пожежі, які виникли в окрузі Оріндж. Наразі їхня загальна площа становить 33,6 кв. км. Для ліквідації вогню залучили близько 700 пожежників, двоє з яких вже отримали серйозні опіки.

#BlueRidgeFire Update:



•1170 homes under evac order

•481 homes under voluntary evacuation



1,651 total homes effected by the fire.



One home reported damaged. Waiting on verification of extent of damage. pic.twitter.com/V6WrKQL737 — OCFA PIO (@OCFA_PIO) October 27, 2020

Зазначається, що в цьому році у Каліфорнії пожежі випалили рекордні 16,6 тисяч кв. км лісових угідь, знищили 10 488 будинків, підприємств та інших будівель. Також через них загинула 31 людина.

Нагадаємо, наприкінці вересня, в Каліфорнії лісові пожежі підібралися до будинків, у результаті чого тисячі людей були евакуйовані.

Крім того, були опубліковані фото і відео з місця масштабних пожеж у Сполучених Штатах.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що вогонь наблизився до передмістя Лос-Анджелеса.