В Калифорнии на пляже обрушилась скала, есть погибшие

В штате Калифорния (США) в результате обрушения скалы на одном из пляжей вблизи Сан-Диего погибли 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, инцидент произошел на пляже, расположенном севернее от города Сан-Диего. В результате обвала погибли три человека, еще 1 человек получил незначительные повреждения и отказался от госпитализации.

По данным агентства, одна женщина погибла от полученных травм на месте, еще двое скончались в больнице.

В настоящее время район пляжа перекрыт для посещения. Причины обвала пока не определены.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе 14 июля произошел оползень на берегу между центральным пляжем и пансионатом "Борей", спасатели проверяли, нет ли под завалом людей. Информация об обвале почвы со склона на побережье на площади около 150 кв. м поступила в службу около 17:30. О жертвах или пострадавших в результате оползня не сообщалось.

Позже стало известно, что пляж в Одессе, где 14 июля, произошел обвал, был признан аварийным. По предварительным данным, спасатели не нашли людей под завалами.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в Ровенской области в результате смещения на песчаном карьере вблизи села Ясногоровка погиб ребенок. В общем, под оползнем оказались два ребенка, одного мальчика удалось спасти.