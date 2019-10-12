В Калифорнии объявили масштабную эвакуацию из-за пожара

В штате Калифорния (США) из-за лесных пожаров на территории штата эвакуировали более 100 тыс. людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что в результате лесного пожара погиб один человек, у которого случился сердечный приступ.

Кроме того, в результате стихии от электроснабжения отключили 20 тыс. помещений в Лос-Анджелесе и графствах Сан-Бернандино и Керг в четверг, из-за опасения, что энергосети могут стать причиной распространения пожара. Подачу тока также прекратили на север штата и в части Сан-Франциско.

Издание отмечает, что именно энергосети могли стать причиной масштабных пожаров в Калифорнии в 2018 году

Пожар "Лагерный костер", произошедшей в ноябре 2018 года, привел к гибели по меньшей мере 86 человек, разрушения 14 тыс. домов и полного уничтожения городка "Парадайз", где проживали 27 тыс. жителей.

Напомним, общий размер убытков, которые понесло человечество от стихийных бедствий и катастроф в прошлом году, составил около 160 млрд долларов.

РБК-Украина писало, что в Греции из-за масштабного лесного пожара, который вспыхнул на выходных, пришлось эвакуировать несколько сотен туристов.