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В Греции из-за масштабного лесного пожара эвакуировали сотни туристов

Новости » Происшествия    26.08.2019 - 18:54
В Греции из-за масштабного лесного пожара эвакуировали сотни туристов
Фото: лесной пожар в Греции (скрин видео)

Масштабный лесной пожар произошел на острове Самос

В Греции из-за масштабного лесного пожара, который вспыхнул на выходных, пришлось эвакуировать несколько сотен туристов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщается, масштабный лесной пожар вспыхнул на острове Самос. Пожар быстро распространялся из-за сильного ветра и жарких сухих условий.

Отмечается, что на тушение лесного пожара были направлены около 700 пожарных. Однако пожар, который оказался одним из крупнейших за все время, вынудил местные власти эвакуировать почти тысячу человек из гостиниц. Береговая охрана забирала туристов с пляжей Гликориза и Протеи.

Напомним, ранее сообщалось, что в России увеличилась площадь пожара лесов Сибири. Так, зона лесных пожаров увеличилась на 7,7 тыс. га и составила 50,1 тыс. гектаров. По состоянию на 24 августа на территории России действовало 109 лесных пожаров, однако за сутки пожарные ликвидировали 29 очагов на площади 429 гектаров.

РБК-Украина писало, что страны G7 договорились выделить Бразилии 22 млн долларов для борьбы с лесными пожарами в Амазонии. Кроме того, Франция предложила предоставить Бразилии военную помощь.

Добавим, что в начале августа на греческом острове Эвбея была объявлена эвакуация в трех населенных пунктах из-за масштабного лесного пожара. Сильный огонь разрушил дома в селе Макрималли, которое было эвакуировано, после чего направился на юг и юго-запад страны.

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