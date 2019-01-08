Стихийные бедствия нанесли ущерб на 160 млрд долларов в 2018, - исследование

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В стихийных бедствиях погибли 10 400 человек

Общий размер убытков, которые понесло человечество от стихийных бедствий и катастроф в прошлом году, составил около 160 миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на исследование крупнейшего в мире перестраховщика - компании Munich Re.

Указано, что это в 2 раза меньше, чем в 2017 году.

Согласно исследованию, ущерб от стихийных бедствий, который компенсировали страховые компании, составил около 80 млрд долларов, в то время как в 2017 году страховщики должны были возмещать около 140 миллиардов долларов. Общее количество людей, погибших в стихийных бедствиях, достигло 10 400 человек.

"В 2018 году наблюдалось несколько масштабных природных катастроф с высокими страховыми убытками. В частности, среди них оказался необычный феномен относительно совпадения тропических циклонов в США и Японии, в то время как лесные пожары опустошали Калифорнию", - отмечается в исследовании.

Сообщается также, что самые "дорогие" катастрофы 2018 года - лесные пожары в Калифорнии, которые нанесли экономике штата 16,5 миллиарда долларов убытков. На втором месте оказался ураган "Майкл", который нанес около 16 миллиардов долларов убытков.

Напомним, в ноябре прошлого года в связи с пожарами в Калифорнии президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия.

Как писало РБК-Украина ранее, в сентябре 2018 года Европейский парламент принял решение выделить из Фонда солидарности ЕС 34 млн евро Греции, Польше, Литве и Болгарии для преодоления последствий стихийных бедствий.