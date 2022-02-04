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В Калифорнии обстреляли автобус: есть погибший и пострадавшие

Автор: Анна Полисученко

В американском городе Оровилл, штат Калифорния, обстреляли автобус. В результате стрельбы в общественном транспорте погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Подозреваемый открыл огонь из пистолета в автобусе, который был припаркован у местного круглосуточного магазина.

Среди пострадавших 11-летний ребенок, 25-летняя беременная и двое мужчин - 30 и 32 лет. Состояние последнего оценено как критическое.

Полиция задержала стрелка. Им оказался темнокожий 21-летний парень. После произошедшего он пытался сбежать, однако его схватили недалеко от места преступления. Оружие изъято.

Ранее мы писали, что при стрельбе возле школы в США пострадали пять подростков.

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Соединенные Штаты АмерикиКалифорния