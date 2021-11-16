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При стрельбе возле школы в США пострадали пять подростков

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Колорадо, Вторник 16 ноября 2021 01:28
При стрельбе возле школы в США пострадали пять подростков Фото: пять подростков ранены в результате стрельбы у школы в США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Рядом с одной из школ в городе Орора в американском штате Колорадо произошла стрельба. Пострадали подростки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции.

Инцидент произошел в парке, расположенном возле образовательного учреждения.

"Несколько человек получили огнестрельные ранения, их точный возраст и состояние неизвестны", - сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, после стрельбы в больницы доставлены пятеро подростков от 14 до 17 лет.

Подозреваемый скрылся с места происшествия. Школа, неподалеку от которой случилась стрельба, в данный момент находится под охраной полиции.

Напомним, ученица средней школы в городе Ригби, штат Айдахо, США, открыла стрельбу по одноклассникам. Несколько человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что в американском штате Северная Каролина произошла стрельба. В результате происшествия погибли пять человек, двое из которых - сотрудники правоохранительных органов.

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