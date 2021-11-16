При стрельбе возле школы в США пострадали пять подростков
Рядом с одной из школ в городе Орора в американском штате Колорадо произошла стрельба. Пострадали подростки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции.
Инцидент произошел в парке, расположенном возле образовательного учреждения.
"Несколько человек получили огнестрельные ранения, их точный возраст и состояние неизвестны", - сказано в сообщении.
По данным правоохранителей, после стрельбы в больницы доставлены пятеро подростков от 14 до 17 лет.
Подозреваемый скрылся с места происшествия. Школа, неподалеку от которой случилась стрельба, в данный момент находится под охраной полиции.
Напомним, ученица средней школы в городе Ригби, штат Айдахо, США, открыла стрельбу по одноклассникам. Несколько человек получили ранения.
Ранее сообщалось, что в американском штате Северная Каролина произошла стрельба. В результате происшествия погибли пять человек, двое из которых - сотрудники правоохранительных органов.