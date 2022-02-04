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У Каліфорнії обстріляли автобус: є загиблий і постраждалі

Автор: Анна Полисученко

В американському місті Оровілл, штат Каліфорнія, обстріляли автобус. В результаті стрілянини в громадському транспорті загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Підозрюваний відкрив вогонь з пістолета в автобусі, який був припаркований біля місцевого цілодобового магазину.

Серед постраждалих 11-річна дитина, 25 - річна вагітна і двоє чоловіків - 30 і 32 років. Стан останнього оцінено як критичний.

Поліція затримала стрілка. Ним виявився темношкірий 21-річний хлопець. Після події він намагався втекти, проте його схопили недалеко від місця злочину. Зброю вилучено.

Раніше ми писали, що при стрільбі біля школи в США постраждали п'ять підлітків.

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Сполучені Штати АмерикиКалифорния