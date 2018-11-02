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В Калифорнии неизвестный оставил оскорбительные надписи на синагоге

Новости » Происшествия    02.11.2018 - 02:06
Иллюстративное фото (из открытых источников)
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Полиция проводит расследование по факту случившегося

В Калифорнии неизвестный оставил оскорбительные надписи на стене синагоги "Бет Джакоб" в городе Ирвин (штат Калифорния). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, полицейские изъяли видеозаписи с камер наружного наблюдения, на которых виден мужчина, использовавший для надписей баллончик с краской. В начале октября на одном из зданий местного колледжа появились изображения свастики.

Так, мэр города Ирвина Дон Вагнер заявил, что действия вандалов вызывают негодование.

"Эти действия, продиктованные ненавистью, как и недавнее убийство 11 человек в синагоге в Питтсбурге, напоминают нам о тех, кто преисполнен злобы и пытается нанести вред", - говорится в сообщении.

Отметим, инцидент в Ирвине произошел через несколько дней после того, как в синагоге Tree of Life ("Древо жизни") в Питтсбурге 46-летний Боуэрс убил 11 человек и ранил еще пятерых, включая трех полицейских.

Напомним, ранее сообщалось, что Роберт Боуэрс, устроивший стрельбу в синагоге в американском Питтсбурге, не признал вину по всем пунктам обвинения.

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